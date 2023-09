Business news: Brasile, a luglio record nella produzione di petrolio, +18,6 per cento annuo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione di petrolio e gas naturale in Brasile ha registrato a luglio 2023 un record di 4,48 milioni di barili di petrolio equivalente (Bep) al giorno, superando il record di giugno. Lo riferisce l'Agenzia nazionale per il petrolio, il gas naturale e i biocarburanti (Anp). Per quanto riguarda il greggio, a luglio sono stati estratti 3,5 milioni di Bep al giorno, in aumento del 4,3 per cento su base mensile e del 18,6 per cento su base annua. Per quanto riguarda il gas naturale, la produzione è stata di 154 milioni di metri cubi al giorno, in aumento dell'1,2 per cento mese su mese e del 13,6 per cento anno su anno. (Res)