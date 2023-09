Business news: Cile, produzione commerciale in calo del 4,5 per cento annuo a luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'indice di produzione commerciale cilena (Iac) è diminuito del 4,5 per cento su base annua a luglio, "a causa della diminuzione di due dei tre settori che lo compongono, accumulando un calo del 5,5 per cento nel settimo mese dell'anno". Lo riferisce un rapporto dell'Istituto di statistica cileno (Ine). Il commercio al dettaglio, ad eccezione degli autoveicoli e dei motocicli, ha avuto il maggiore impatto sulla variazione annuale dell'Ia,c registrando un calo dell'8,7 per cento, spiega il documento. Il commercio all'ingrosso e al dettaglio e la riparazione di autoveicoli e motocicli hanno registrato invece una flessione del 16,9 per cento. il commercio all'ingrosso, ad eccezione di autoveicoli e motocicli , è cresciuto del 3,4 per cento, principalmente per un aumento della vendita all'ingrosso di macchinari, attrezzature e materiali. (Res)