Spagna-Marocco: ministro Esteri Albares difende successo del rilancio dei rapporti bilaterali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri spagnolo uscente, José Manuel Albares, ha difeso il rilancio degli rapporti diplomatici tra Spagna e Marocco e ha assicurato che il loro successo proseguirà. Lo ha fatto in un’intervista all’agenzia di stampa “Europapress”. “Una roadmap implica un processo, un impegno di lungo termine tra i due Paesi”, ha spiegato il ministro, pur senza precisare i dettagli del processo di riapertura delle dogane delle comunità autonome di Ceuta e Melilla. Albares ha sottolineato che, dal rilancio dei rapporti bilaterali lo scorso febbraio, i flussi migratori in direzione della Spagna sono diminuiti se paragonati a quelli diretti verso Italia e Grecia. “Le cifre del commercio non smettono di crescere mese dopo mese” e c’è anche una “cooperazione straordinaria nella lotta al terrorismo”, ha dichiarato il capo della diplomazia di Madrid. A proposito dell’aumento degli sbarchi di migranti clandestini nelle Isole Canarie, Albares ha spiegato che la vicenda “non ha nulla a che vedere con il Marocco ma con l’instabilità della striscia del Sahel”. Sulle relazioni con l’Algeria, invece, il ministro ha detto che sono “stagnanti”. “La Spagna vuole avere con l’Algeria le stesse relazioni che ha con i suoi vicini e con il resto del mondo arabo, basate sull’amicizia”, ha affermato. (Spm)