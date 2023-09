Strage Ustica: Lollobrigida, Amato ha novità? Ne riferisca in sedi opportune

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se il presidente Giuliano Amato ha delle novità, rispetto a quanto dichiarato in passato sotto giuramento in varie occasioni, tali da poter approfondire una vicenda che è stata una delle principali stragi di quel periodo, lo faccia". Lo ha detto, in relazione all'intervista sulla strage di Ustica di Amato, il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida a "Zona Bianca" in onda questa sera su Rete4. "Credo sia suo dovere farlo, non tanto dalla testate giornalistiche", ma "nelle sedi competenti, nelle quali potrà a che spiegare perché in passato, pur avendo ruoli significativi anche in quella fase storica, non abbia fatto emergere quelle che immagino non siano solo delle supposizioni o esternazioni, ma siano fondate su dati che potranno essere giudicati", ha aggiunto. "Ricordo - ha evidenziato il ministro - che il Parlamento e la magistratura hanno fatto indagini molto rilevanti, che non ci sono documenti ancora secretati". Sia il "governo che Fratelli d'Italia" hanno "preteso che si facesse luce su ogni episodio che ha caratterizzato la storia del nostro Paese, specialmente quelli più inquietanti", ha concluso Lollobrigida. (Rin)