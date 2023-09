Mobilità: Autostrade, incidente tra Ferentino e Anagni, 8 chilometri di coda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alle ore 18 circa, sull'autostrada A1 Milano - Napoli, nel tratto compreso tra Ferentino e Anagni in direzione Roma, è avvenuto un incidente che ha visto coinvolte due autovetture al km 604. Sul luogo dell'evento sono intervenuti i soccorsi meccanici, le pattuglie della polizia stradale e il personale della Direzione di Fiano Romano di Autostrade per l'Italia. Attualmente si registrano 8 km di coda, in aumento, in direzione Roma. In alternativa, agli utenti diretti verso Roma, si consiglia di uscire a Ferentino, percorrere la viabilità ordinaria, per poi rientrare in autostrada ad Anagni. (Rer)