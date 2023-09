Reddito cittadinanza: Lollobrigida, opposizioni non soffino su fuoco di proteste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulle proteste per la cancellazione del Reddito di cittadinanza "le opposizioni entrino in maniera più attenta sulla dialettica e con la giusta moderazione". Lo ha detto il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida a "Zona Bianca" in onda questa sera su Rete4. "Abbiamo avuto fasi della storia" di questo Paese "in cui soffiando sul fuoco si sono prodotti incendi che è stato difficile spegnere", ha aggiunto.(Rin)