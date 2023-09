Palermo: vittima stupro, rieducare gli stupratori? Come si fa a pensarlo?

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho sentito parlare di 'rieducazione' per gli stupratori. Ma come si fa a pensare di rieducare una persona e lasciarla nuovamente in giro dopo che ha rovinato una ragazza?". Lo scrive nella lettera che ha deciso di affidare a "Zona Bianca" on onda questa sera si Rete4, la ragazza vittima dello stupro di gruppo avvenuto a Palermo lo scorso 7 luglio. "Devo andare avanti, voglio farlo, controvoglia, ma devo riuscirci. Non solo perché voglio una vita migliore ma anche per mia madre, che nonostante fosse molto malata e bloccata a letto, si faceva sempre vedere col sorriso", scrive ancora la giovane. (Rin)