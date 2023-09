Business news: Brasile, governo presenta disegno di legge su pianificazione economica quadriennale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, ha presentato in Parlamento un disegno di legge che contiene le linee guida di pianificazione economico-finanziaria del Paese per il quadriennio 2024-2027 (Ppa). Elaborato nel corso degli ultimi sei mesi, il Ppa prevede una spesa di 13.300 miliardi di real (2.500 miliardi di euro) nei prossimi quattro anni necessari - evidenzia il governo - raggiungere 464 obiettivi specifici distribuiti in 88 programmi elaborati. (Res)