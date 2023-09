Business news: Italia-Argentina, Confagricoltura incontra delegazione, punti di convergenza e necessità di reciprocità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Confagricoltura ha ospitato nella sede di Palazzo della Valle a Roma, accolti dal presidente Massimiliano Giansanti, rappresentanti istituzionali, economici e imprenditori agricoli guidati da Alejandro Horacio Luppino, consigliere dell'ambasciata argentina. "I rapporti tra i nostri due Paesi sono eccellenti – ha sottolineato Giansanti – grazie ai profondi legami culturali che uniscono i nostri due Paesi. Gli argentini di origine italiana rappresentano il 62 per cento della popolazione totale, ma non solo. Abbiamo una importante collaborazione bilaterale nei diversi settori. Confagricoltura è sempre stata favorevole ai negoziati bilaterali tra Ue e Paesi terzi convinta che il libero scambio delle merci – anche a livello internazionale – sia condizione fondamentale per la sussistenza delle imprese ed il loro sviluppo economico". Nell'incontro – riferisce una nota – ci si è soffermati, in particolare, sull'innovazione, sulla digitalizzazione, sulle minime lavorazioni e sull'impegno degli agricoltori per l'ambiente. Si è convenuto di scambiare conoscenze con l'obiettivo di portare avanti punti di vista comuni per il futuro dell'agricoltura. (Res)