Legge Bilancio: De Priamo (Fd'I), da governo e maggioranza sarà migliore possibile per Italia

21 luglio 2021

- "La prossima legge di Bilancio sarà un appuntamento importante nel percorso di risanamento e di rilancio dell'Italia che il governo Meloni ha avviato e che ha visto tanti importanti risultati nel primo anno di lavoro". Lo dichiara il senatore di Fratelli d'Italia, Andrea De Priamo. "L'economia europea, come ha ricordato oggi il ministro Giorgetti, ha risentito pesantemente per il conflitto in Ucraina eppure siamo riusciti a intervenire sul cuneo fiscale e con vari interventi in supporto delle famiglie più in difficoltà. Questo lavoro - spiega - proseguirà tenendo insieme la necessità di crescita e la tutela delle fasce sociali più deboli con la prudenza necessaria per tenere in ordine i conti e recuperare i danni creati da operazioni mal realizzate, come quella del superbonus o mal pensate come quella del Reddito di cittadinanza. E' un altro approccio quello del governo Meloni, che ha messo in campo aiuti alimentari perché il diritto all'alimentazione è fondamentale ed ha eliminato il Reddito di cittadinanza sostituendolo con uno strumento molto più concentrato sulla formazione e sulla dignità del lavoro. Con queste premesse e questo orizzonte - conclude - il governo farà la migliore legge possibile per gli italiani e la maggioranza, come avvenuto sempre in questo primo anno, sarà compatta e determinata per sostenerla nell'interesse del popolo italiano". (Rin)