Viterbo: sagra del frittellone, a Civita Castellana è sapore a ritmo di musica degli anni '90

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Civita Castellana è in corso in questi giorni la prima Sagra del Frittellone. L'evento, promosso dall'Assessorato alla Cultura del Comune civitonico, capeggiato dal Simonetta Coletta, e realizzato grazie al sostegno dalla Fondazione Carnevale Civita Castellana, presieduta da Valerio Turchetti, ha fatto registrare un boom di partecipanti, richiamati sia dagli eventi che stanno animando le serate che dal desiderio di gustare questo prodotto tipico della tradizione locale. Il Frittellone, per chi non lo conosce, è un prodotto che ricorda vagamente una crepe, ma che sorprende per la sua sottigliezza e delicatezza, condito unicamente da una spolverata di pecorino, che si lascia mangiare come le ciliegie, perché uno tira l'altro. (segue) (Rer)