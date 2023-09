Economia: Lollobrigida, solidarietà tra nazioni sia elemento portante di nuova Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dobbiamo cercare di ricostruire un'economia competitiva" e "avere un'Europa capace di rendersi conto fino in fondo della situazione nella quale ci siamo trovati". Lo ha detto il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida a "Zona Bianca" in onda questa sera su Rete4. "Prima per la pandemia poi per guerra", occorre ridefinire "un piano che ritrovi nella solidarietà generale tra le nazioni europee un elemento portante della ricostruzione di un'Europa nuova, più forte, più autorevole e capace di rendere nazioni come la nostra, dalle grandi potenzialità, in grado di competere con le altre", ha concluso.(Rin)