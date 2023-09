Iraq: Kirkuk, Corte suprema federale ferma riapertura sede Partito democratico del Kurdistan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte suprema federale dell’Iraq ha emesso oggi un’ordinanza per fermare le procedure per la riapertura della sede centrale del Partito democratico del Kurdistan a Kirkuk. Lo si apprende dall’agenzia di stampa irachena “Shafaq”, aggiungendo che il provvedimento resterà in vigore “fin quando non si sarà risolta la questione”. Inoltre, secondo la stessa ordinanza, coloro che hanno riportato danni durante gli scontri di ieri tra manifestanti e polizia a Kirkuk potranno sporgere denuncia al commissariato di Rahimawa, per chiederne compensazione. La riapertura della sede del Kdp a Kirkuk, capoluogo dell’omonimo governatorato dell’Iraq orientale, infatti, era stata una delle cause scatenanti del malcontento di una buona parte degli abitanti della città, per lo più curdi e turkmeni, che dalla fine di agosto avevano indetto manifestazioni di protesta. L’edificio, attualmente, ospita il Comando operativo congiunto delle Forze armate irachene. Contromanifestazioni, inoltre, erano state organizzate dai sostenitori del Kdp, che attualmente detiene le redini del governo della Regione autonoma del Kurdistan iracheno. Nei giorni scorsi, decine di manifestanti, contrari alla riapertura della sede del Kdp a Kirkuk, avevano installato tende lungo la strada che collega la città a Erbil, capitale della Regione autonoma curdo-irachena, interrompendo a più riprese la circolazione. Ieri, quindi, violente proteste erano esplose a Kirkuk, dopo la decisione delle autorità federali di chiudere la strada fino a data da definirsi, dove i manifestanti si sono scontrati con la polizia, che tentava di disperderli. Secondo il Dipartimento della sanità del governatorato di Kirkuk, il bilancio complessivo degli scontri di ieri è di quattro manifestanti morti e almeno 15 feriti. Resta aperta, intanto, la questione della riapertura, nel villaggio di Topzawa, del campo di addestramento dell’Esercito popolare, coalizione di milizie fondata nel 2014 con il sostegno delle autorità federali. Gli abitanti del villaggio, non lontano dalla città di Kirkuk, avevano protestato, ieri, contro tale decisione, che comporterebbe l’esproprio dei terreni di proprietà di circa 1.000 contadini locali. (segue) (Irb)