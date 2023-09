Business news: Argentina-Giappone, Cafiero incontra premier Kishida, discusse opportunità in settori strategici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri dell’Argentina, Santiago Cafiero, ha incontrato a Tokyo il primo ministro giapponese Fumio Kishida, in occasione dei 125 anni di relazioni diplomatiche tra i due paesi. “Ho incontrato a Tokyo il primo ministro del Giappone, Fumio Kishida. Entrambi i paesi consolidano il legame bilaterale con l'impegno ad aumentare la cooperazione tecnologica e rafforzare la presenza giapponese negli investimenti in settori come l'agroalimentare, l'energia e l'estrazione mineraria", ha affermato Cafiero sul social network X. Le parti, riferisce un comunicato del ministero degli Esteri argentino, hanno valutato le opportunità in settori strategici con potenziale per lo sviluppo di nuovi business, come l'idrogeno e i suoi derivati, la lavorazione del litio, nonché il potenziale in settori convenzionali come il petrolio e il gas naturale. (Res)