Business news: Brasile, a luglio i conti del governo registrano saldo negativo da 6,8 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I conti del governo brasiliano - che includono i bilanci del dipartimento del Tesoro, della Previdenza sociale e della Banca centrale - hanno registrato a maggio 2023 un disavanzo primario di 35,9 miliardi di real (6,8 miliardi di euro). Lo ha reso noto il dipartimento del Tesoro del ministero dell'Economia, evidenziando che si tratta del secondo peggior risultato delle serie storiche dopo quello registrato a luglio del 2020 per gli effetti negativi della pandemia di coronavirus. A luglio del 2022 i conti avevano registrato un surplus di 18,9 miliardi di real (3,6 milioni di euro). Nei primi sette mesi dell'anno i conti registrano un deficit da 78,24 miliardi di real (14,8 miliardi di euro). Il risultato è inferiore rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, quando il saldo era positivo per 73,2 miliardi di real (13,8 miliardi di euro). Nel 2023 il governo è autorizzato a chiudere l'anno con un disavanzo primario fino a 228 miliardi di real (43,1 miliardi di euro) in base a quanto stabilito dalla legge di bilancio. (Res)