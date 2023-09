Business news: Brasile, a luglio turismo responsabile della creazione di uno ogni dieci nuovi posti di lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel mese di luglio 2023 il settore turistico ha generato uno su dieci nuovi posti di lavoro regolari in Brasile. Lo riferisce il ministero del Turismo, evidenziando che complessivamente sono stati più di 16.800 i nuovi contratti firmati nei diversi segmenti che compongono l'attività turistica del Paese. Nei primi sette mesi dell'anno, il settore ha garantito nuovi contratti di lavoro a circa 122 mila persone. "Questi numeri evidenziano il potere del turismo in Brasile e sottolineano anche il suo ruolo cruciale nella ripresa dell'economia. Siamo un settore con capacità di generare sempre più posti di lavoro e reddito per la popolazione. Continueremo a lavorare per creare maggiori opportunità per chi vuole entrare in questo entusiasmante settore", ha sottolineato il ministro del Turismo, Celso Sabino. (Res)