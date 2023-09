Migranti: Lollobrigida, in prossimi 3 anni 400 mila stranieri legali per lavorare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In Italia abbiamo necessità di un'immigrazione legale molto importante" e "per i prossimi tre anni avremo 400 mila immigrati legali che entreranno per venire a lavorare". Lo ha detto il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida a "Zona Bianca" in onda questa sera su Rete4. "Allora il lavoro c'è, ma questo lavoro è degno per gli immigrati e non è degno per quegli italiani che dicono che andranno a rubare se non ricevono il Reddito di cittadinanza?", si è chiesto. "Noi non importiamo schiavi, quelli che vengono a lavorare in Italia hanno la stessa dignità di quelli che invece pretendono di avere soldi per non fare niente", ha concluso il ministro.(Rin)