Spettacoli: assessore Roma, con i 56mila spettatori al concerto di Pezzali si chiude stagione da record

- Con i 56mila spettatori del concerto di Max Pezzali "si chiude una straordinaria stagione record a Roma superando anche le più rosee previsioni". Lo afferma in una nota Alessandro Onorato assessore di Roma Capitale a grandi eventi, turismo, moda e sport in post su Instagram. Nel 2022 "abbiamo venduto oltre 2 milioni di biglietti, 500.000 in più di Milano, e siamo tornati a essere la prima città italiana. Non accadeva da 11 anni. Quest'anno possiamo toccare quota 3.000.000 di biglietti venduti. Eventi che sono stati energia pura per la nostra città e hanno generato un enorme indotto per l'economia romana attirando turisti da ogni parte del mondo, riportando la Capitale d'Italia a livelli impensabili in così breve tempo. I concerti sono cultura e hanno creato lavoro non solo per gli artisti, per i loro staff, per migliaia di tecnici e addetti al settore impegnati in ogni data, ma anche per migliaia di lavoratori impiegati nei ristoranti, negli alberghi, nei trasporti, nei servizi alla persona". (Com)