Business news: Brasile, governo aggiudica all'asta concessione autostradale nello stato di Paranà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo ha aggiudicato all'asta il primo lotto di concessioni per la rete autostradale nello stato di Paraná. Ad aggiudicarsi la concessione è stata la controllata del Grupo Patria, Infraestrutura Brasil Holding XXI. La società ha vinto la concorrenza della compagnia Epr, proponendo una tariffa di pedaggio del 18,25 per cento più bassa rispetto alla base d'asta indicata nel bando, per un totale di 8,72 real (1,65 euro) per 100 chilometri di strada. (Res)