© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Di seguito i principali appuntamenti previsti a Roma e nel LazioROMA- Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri si recherà in visita nella città di Skopje, in Macedonia. Sarà l'occasione per approfondire nuove opportunità di scambi culturali ed economici con la sindaca Danela Arsovska, per rafforzare i rapporti di collaborazione universitaria con la Macedonia del nord, per promuovere la candidatura di Roma ad Expo 2030.VARIE- “Fermiamo la strage e smettetela di parlare di incidenti” USB si mobilita contro le morti sul lavoro. Presso la Stazione Termini di Roma - entrata Via Giolitti (Ore 17)(Rer)