Business news: Venezuela, Maduro conferma ministro Petrolio alla guida della società petrolifera di stato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Venezuela, Nicolas Maduro, ha confermato il ministro del Petrolio, Pedro Tellechea, alla presidenza della compagnia petrolifera di stato Petróleos de Venezuela (Pdvsa) e nominato tre nuovi ministri alla guida dei dicasteri di Commercio, Industria e Agricoltura. Il nuovo ministro del Commercio è Dheliz Álvarez, che aveva già ricoperto l'incarico nel 2021. All’industria è stato nominato José Félix Rivas Alvarado, ex direttore della Banca Centrale del Venezuela ed ex vice ministro dello Sviluppo economico. Il portafoglio dell’Agricoltura Urbana andrà a Jhoanna Gabriela Carrillo, già viceministra presso il ministero del Potere popolare per l’Habitat e l’Edilizia. Dal 2021 è stata segretaria generale del Movimento Noi Siamo Venezuela - organizzazione creata da Maduro e dai fratelli Delcy Rodríguez, vicepresidente del governo Maduro, e Jorge Rodríguez, presidente dell'Assemblea nazionale. (Res)