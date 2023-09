Ucraina: procura generale, attacco russo nella regione di Donetsk causa un morto e cinque feriti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un attacco russo nella regione di Donetsk ha provocato un morto e cinque feriti. Lo ha reso noto l’Ufficio del procuratore generale ucraino. A essere colpiti sono stai “il villaggio di Pivnichne, nei pressi di Toretsk, e il villaggio di Tykhonivka, nel distretto di Kramatorsk”. “A causa dei bombardamenti, probabilmente di artiglieria, è stata distrutta una casa privata in cui viveva una coppia di anziani: il proprietario di 84 anni è morto sotto le macerie e la moglie di 85 anni è stata ricoverata in ospedale con ferite”, si legge in un messaggio su Telegram della procura. “Inoltre, altri quattro civili sono rimaste ferite da schegge e hanno riportato fratture - tre uomini di 19, 41 e 45 anni e una donna di 61 anni - tutti si trovavano nell’area delle loro case durante il bombardamento”, ha aggiunto la procura. (Kiu)