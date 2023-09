Business news: Argentina, presentata gara per aggiudicazione lavori gasdotto Nord

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità argentine hanno presentato la gara per l'aggiudicazione dei lavori del cantiere del gasdotto Nord, che consentirà di trasportare il gas dal giacimento non convenzionale di Vaca Muerta alle province centrali e settentrionali del Paese. La cerimonia di inaugurazione è stata trasmessa attraverso un messaggio televisivo. Il ministro dell'Economia e candidato presidenziale dell'alleanza governativa Unione per la patria (Up), Sergio Massa, ha spiegato che i lavori consentiranno all'Argentina di portare il gas Vaca Muerta nella regione centro-settentrionale del Paese a un costo "quattro volte inferiore a quello che viene attualmente importato dalla Bolivia" e che "alcuni si sono indebitati per finanziare la fuga di capitali e noi lo facciamo per costruire lo sviluppo del gas e degli idrocarburi in Argentina". Secondo il governo argentino, l'importanza dei lavori risiede nell'autosufficienza energetica, visto che il contratto con la Bolivia dovrebbe scadere nel 2026 ma scadrà il 31 dicembre di quest'anno perché quel Paese non ha sufficienti riserve di gas. Inoltre, si prevede che l'interruzione delle importazioni comporterà risparmi per 3,5 miliardi di dollari all'anno per i prossimi tre anni e 2,2 miliardi di dollari all'anno dal 2025. (Res)