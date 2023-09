Business news: Brasile-India, Embraer valuta creazione linee di assemblaggio jet a Nuova Dehli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia aeronautica brasiliana Embraer sta valutando la possibilità di creare più linee di assemblaggio in India per costruire i suoi jet a fusoliera stretta e gli aerei da trasporto militare. Lo riferisce il presidente di Embraer, Francisco Gomes Neto, in un'intervista con il quotidiano "Valor Economico". La strategia dell'azienda punta a ottenere nuovi contratti nel Paese asiatico e guadagnare quote di mercato in una delle realtà in più rapida crescita al mondo per l'aviazione. "Consideriamo l'India come un'eccellente opportunità di collaborazione", ha affermato Gomes Neto. "L'India ha un costo del lavoro molto competitivo, disponibilità di ingegneria e competenze tecniche e di design. Possiamo mettere insieme qualcosa di buono per entrambe le parti", ha concluso. Embraer è già in trattative con potenziali partner locali per avviare le operazioni di assemblaggio del jet a medio raggio E2 e dell'aereo militare C-390 Millennium per il trasporto truppe. Gomes Neto ha anche affermato che la società sta conducendo trattative simili con potenziali partner in Cina. (Res)