Business news: Brasile, il Paese ospiterà il più grande laboratorio di bio-sicurezza dell'America latina

- Il Brasile sarà il primo paese dell'America Latina a ospitare un laboratorio di massimo contenimento biologico, noto come Nb4. Lo riferisce il ministero della Scienza, Tecnologia e Innovazione in un comunicato, evidenziando che il laboratorio sarà il primo al mondo collegato a una sorgente di luce di sincrotrone e dunque in grado di affrontare gli agenti patogeni che possono causare malattie gravi. Attualmente esistono circa 60 laboratori di massimo contenimento biologico nel mondo, ma nessuno in America meridionale, centrale o nei Caraibi. Questo tipo di infrastrutture riunisce una serie di misure di protezione e biosicurezza avanzate, che consentono di gestire virus classificati nella classe 4. (Res)