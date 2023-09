Venezia: a Biennale 2023 Tenderstories produttore associato del film "Pet Shop Days"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla Mostra internazionale d'Arte cinematografica 2023, organizzata dalla Biennale di Venezia, per la sezione Orizzonti Extra, sarà presentato oggi presso la sala Giardino, alle ore 21.00, il film Pet Shop Days, prodotto da MeMo Films, Storyteller Productions e Twin Productions in associazione con Tenderstories, 3 Marys Entertainment ed Ela Films. Regia di Olmo Schnabel con Jack Irv, Dario Yazbek, Willem Dafoe, Emmanuelle Seigner, Camille Rowe, Peter Sarsgaard, il film - informa una nota - narra la storia di Alejandro e Jack, due personaggi che si incontrano in un viaggio avventuroso, una fuga e un amore che pianta le sue radici nel lato oscuro di Manhattan. C'è sempre una frontiera da attraversare: che sia quella interiore o quella che divide il Messico dagli Stati Uniti. Pet Shop Days è il racconto di un passato che non smette mai di inseguirci, dei sentimenti che rappresentano un pericolo e delle decisioni che dobbiamo prendere per affrontare con coraggio il domani. (segue) (Com)