Venezia: a Biennale 2023 Tenderstories produttore associato del film "Pet Shop Days" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Moreno Zani, fondatore di Tenderstories e Malcom Pagani, amministratore delegato, entrambi Executive producer della pellicola: "Siamo molto orgogliosi di presentare il nostro nuovo film 'Pet Shop Days'. Una storia semplice ma potente, capace di emozionare ed educare allo stesso tempo. Siamo certi che il pubblico potrà identificarsi con i personaggi e trarre ispirazione dal loro viaggio verso la libertà e l'accettazione di sé. Questo film rappresenta in pieno la missione di Tenderstories, in grado di coinvolgere il pubblico e stimolarlo intellettualmente ed emotivamente. L'obiettivo è quello di produrre pellicole capaci di appassionare e al contempo innalzare gli spettatori, favorendo una riflessione più profonda". (Com)