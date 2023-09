India: Modi, Nazioni Unite devono adeguarsi ai tempi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Nazioni Unite devono cambiare approccio per essere al passo con i tempi. Lo ha detto il primo ministro dell’India, Narendra Modi, in un’intervista all’agenzia indiana “Pti”. “Il mondo di oggi è un mondo multipolare in cui le istituzioni sono estremamente importanti per un ordine basato su regole. Tuttavia, le istituzioni possono mantenere rilevanza solo quando cambiano con i tempi”, ha detto Modi, il cui Paesi ospiterà il prossimo fine settimana il vertice dei G20. “Un approccio della metà del XX secolo non può servire al mondo del XXI secolo. Pertanto, le nostre istituzioni internazionali devono riconoscere le realtà che cambia, espandere i propri forum decisionali, rivedere le proprie priorità e garantire la rappresentanza delle voci che contano”, ha aggiunto.(Inn)