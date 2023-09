Italia-Libia: centodieci anni di cooperazione archeologica, 1913-2023 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’evento, svoltosi presso la sala conferenze del Museo archeologico del Castello Rosso di Tripoli, ha voluto riportare all’attenzione della comunità scientifica internazionale lo stato della cooperazione in atto tra i due Paesi e l’importante ruolo svolto dalle Missioni Archeologiche Italiane insieme ai colleghi libici, per la tutela, la salvaguardia e conservazione del patrimonio archeologico della Libia. Nell’intento di ripercorrere questo lavoro congiunto, dalle prime scoperte quasi casuali di inizio secolo scorso, alla sistematica realizzazione di scavi di grande ambizione, l’iniziativa ha inoltre posto l’accento sulla preziosa attività di partenariato e di formazione, nonché su alcuni complessi fenomeni quali il traffico illecito delle opere e degli scavi clandestini, condividendo e promuovendo azioni programmatiche a breve e lungo termine da tradursi in un maggiore impiego di risorse da destinare ad attività di scavo e ricerca, nonché alla creazione di centri di formazione e di banche dati documentali. (segue) (Com)