Nucleare: Bonelli (Avs), Salvini dica a italiani chi lo pagherà e dove metterà centrali (2)

- "Anche Pichetto Fratin parla di 'fissione di quarta generazione che nell'arco di dieci anni potranno essere una opportunità per il Paese', ma questo vorrebbe dire far pagare il costo sulle bollette degli italiani, che già hanno pagato un conto di più di 4,3 miliardi per il poltronificio della Sogin: tonnellate di rifiuti radioattivi e vecchi impianti da smantellare che sono ancora lì da quasi 40 anni. Quanto agli investimenti, ricordo a Pichetto Fratin e Salvini che realizzare 40 Gw col nucleare significa una spesa di 400 miliardi di euro a carico dei conti pubblici, significa alzare i costi delle bollette per famiglie e imprese. Poi - prosegue Bonelli - entrambi i ministri ci dicano dove metteranno le centrali nucleari che hanno in mente. Siamo favorevoli alla ricerca scientifica ma questo non può essere l'alibi per fermare, come sta facendo il governo, le politiche sulle rinnovabili. L'Italia potrebbe essere l'hinterland europeo delle rinnovabili e dell'idrogeno verde invece il governo punta alle fonti fossili e al nucleare: una follia. Comunque se volessero riportare il nucleare da fissione in Italia, non c'è due senza tre: ovvero ci sarà il terzo referendum. Fermano sole e vento perché sono fonti energetiche gratuite e non vogliono che gli italiani paghino poco l'energia, a differenza di quanto accade con il gas e del costo elevato del nucleare. Sarà - conclude - il referendum tra innovazione conservazione". (Com)