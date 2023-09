Viterbo: sagra del frittellone, a Civita Castellana è sapore a ritmo di musica degli anni '90 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Carnevale, in ogni famiglia c'è almeno un esperto che sa realizzare ad arte i Frittelloni, che invece in questi giorni vengono spadellati ad un ritmo frenetico impressionante da molti degli appartenenti ai gruppi storici del famoso Carnevale civitonico, insieme alle volontarie civitoniche, sotto il coordinamento dello chef Leonardo Morelli, in un clima di allegria e condivisione che poi è quello che li contraddistingue durante le sfilate carnevalesche. Tutto il ricavato è destinato proprio alla Fondazione, con lo scopo di contribuire alla crescita artistica di eventi che, ormai, costituiscono un forte richiamo da ogni dove, e per i quali l'appuntamento sarà a partire dalla prima settimana del prossimo febbraio. l frittellone è stato riconosciuto ufficialmente come "Prodotto Comune" da parte dell'Anci. Tornando alla piazza, in questi giorni particolarmente sapiente è stata la selezione artistica, con spettacoli musicali che in particolare, nella serata di ieri, hanno fatto ballare senza sosta gente di ogni età sulle note degli anni Novanta. (Rer)