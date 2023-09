© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A causa di un incidente stradale, la Galleria Giovanni XXIII rimarrà chiusa oggi e domani dallo Stadio Olimpico in direzione Gemelli. Il Dipartimento Csimu è a lavoro per riparare il danno causato dalla vettura e riaprire nel minor tempo possibile il tratto di strada. Lo comunica in una nota l'assessorato ai Lavori Pubblici di Roma Capitale. (Com)