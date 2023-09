Sociale: Lollobrigida, "Carta dedicata a te" ammortizza dato inflattivo di quest'anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Carta dedicata a te" consegnata finora a "oltre 1 milione e 100 mila italiani" ammortizza "il dato inflattivo di quest'anno", ha detto detto il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida a "Zona Bianca" in onda questa sera su Rete4. Il metodo di distribuzione è stato condiviso con Anci e Inps, ha spiegato. La Carta "permette di acquistare alcuni prodotti che provengono per la maggior parte da filiere italiane, o di produzione o di trasformazione", ha aggiunto per poi chiarire che è un intervento per "aiutare famiglie con minor potere d'acquisto pari a circa 1 milione e 300 mila cittadini, ma è anche un intervento che vuole sostenere le nostre imprese", ha concluso. (Rin)