Frosinone: precipita elicottero a Pofi, velivolo distrutto, ferito il passeggero

- Incidente aereo, questa mattina alle 10 circa, nei cieli della Ciociaria. Si tratta di un elicottero civile, marca De Chirico Cataldo, che per cause in fase di accertamento, è precipitato nelle campagne di Pofi. Sul velivolo, decollato poco prima da Ferentino, viaggiavano due persone. Nello schianto del mezzo aereo rimasto seriamente danneggiato, il pilota ne è uscito illeso, mentre il passeggero ha riportato diverse fratture ed è stato trasportato in ospedale ad Alatri. Le sue condizioni, però, non sarebbero gravi. Sull’episodio indagano i carabinieri.(Rer)