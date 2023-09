Rai: Graziano (Pd), opposizioni insieme al tavolo per proposta di riforma governance

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L’incontro di oggi ha un valore molto importante perché mira a far si che emerga una proposta di riforma unitaria della governance della Rai da parte di tutte le opposizioni che siedono insieme al tavolo, proposta che sia aperta successivamente alla discussione con la maggioranza". Lo ha detto Stefano Graziano, capogruppo Pd in commissione di Vigilanza sulla Rai, intervenendo alla tavola rotonda sulla Rai nel corso della festa dell’Unità a Ravenna. "Dopo circa 8 anni la legge sulla Rai si dimostra che non funziona e va cambiata per garantire a tutti gli effetti il pluralismo dell’informazione. Ed è proprio dal concetto di pluralismo dell’informazione che dobbiamo ripartire. Per questo crediamo fermamente che la governance della Rai debba stare in capo al Parlamento e non governo", ha aggiunto. (segue) (Rin)