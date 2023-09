Rai: Graziano (Pd), opposizioni insieme al tavolo per proposta di riforma governance (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Bisogna lavorare sulla qualità dell’informazione - ha spiegato Graziano - motivo per il quale il Pd lavora ad una proposta di riforma che sia quella più vicina al modello inglese offrendo a tutti, unendo per prima l’opposizione con una proposta unitaria ma aperta alla maggioranza per discutere insieme una nuova legge. Non a caso anche l’Europa sostiene che bisogna cambiare la legge e avere più equilibrio nell’informazione. Una fondazione fatta di persone autorevoli nel campo dell’informazione che nomina un cda, un presidente e amministratore delegato che governano l’azienda sulla base del pluralismo e della qualità dell’informazione", ha concluso. (Rin)