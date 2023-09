Latina: a Foce Verde la finale del campionato nazionale di Beach bocce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sessanta atleti sulla spiaggia di Latina per la finale del Campionato nazionale di beach bocce e centinaia di spettatori nella due giorni sportiva organizzata presso il distaccamento dell'Aeronautica Militare di Foce Verde. "Il successo della gara sportiva, ospitata dall'associazione Nuovo Grifone, che ha visto sul podio Francesco Rotondi e la coppia coppia composta da Mauro Pastrello e Roberto Scaranto, ha soddisfatto appieno l'amministrazione comunale. "Abbiamo portato a Latina – ha dichiarato l'assessore allo Sport del comune di Latina Andrea Chiarato - un evento nazionale che ha mosso numeri elevati: la Federazione italiana di bocce ha circa 60mila iscritti e questo la dice lunga sulla diffusione di questa pratica. Ringrazio il delegato provinciale della Federazione di bocce Pompeo Porcelli e il presidente della Federazione nazionale Marco Giunio De Santis per averci dato la possibilità di ospitare questa gara. Sono molto orgoglioso del fatto che l'amministrazione comunale, a meno di tre mesi dall'insediamento, ha ricevuto la fiducia della Federazione. La finale di questo Campionato, qui a Latina, è un punto di partenza per quelli che saranno i futuri eventi sportivi, perché il Comune di Latina ha saputo dimostrare di essere in grado di portare in città eventi di caratura nazionale". (segue) (Com)