Latina: a Foce Verde la finale del campionato nazionale di Beach bocce (2)

- Gli atleti presenti ieri e oggi sulla spiaggia di Foce Verde sono venuti da tutt'Italia dopo le selezioni regionali. Sono state disputate partite individuali e a coppie, offrendo ai bagnanti presenti anche una sorta di intrattenimento. I vincitori del Campionato sono stati premiati oggi dal sindaco di Latina Matilde Celentano che ha raggiunto l'assessore Chiarato presente al distaccamento militare già dalle prime ore del mattino. "Le manifestazioni come questa – ha affermato il sindaco - possono rappresentare un volano oltre che per la promozione sportiva anche per il turismo locale e quindi vanno supportate. Oggi, come amministrazione comunale, abbiamo voluto essere presenti in questa vivacissima cornice estiva e congratularci con gli atleti". (Com)