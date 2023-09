Cernobbio: Giorgetti, necessario incentivare previdenza complementare per giovani e limitare rendite

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È necessario incentivare meglio e di più lo sviluppo di un sistema di previdenza complementare per i giovani sotto i 35 anni e quindi dobbiamo cambiare. Lo ha detto il ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti intervenendo all’ultima giornata dell’Open House Ambrosetti in corso a Cernobbio. Giorgetti ha spiegato che si tratta di “un primo esempio di come la legge di bilancio obbedirà al proposito di limitare le rendite che non possiamo più permetterci e premiare chi lavora e crea ricchezza effettiva, soprattutto guardando in prospettiva alla principale fonte di produzione della ricchezza, i figli”. (Rem)