Governo: Giorgetti, pensiamo di mantenere previsione di crescita, ma guerra ha mutato variabili esterne

- Il Governo pensa di mantenere le previsioni che ha fatto per la crescita dell’uno per cento, ma è inevitabile che le variabili esterne sono radicalmente mutate. C’è una guerra in Europa e si deve prenderne atto anche a livello europeo e cogliere il senso della storia. Lo ha detto il ministro del bilancio Giancarlo Giorgetti intervenendo all’ultima giornata dell’Open House Ambrosetti in corso a Cernobbio. Giorgetti ha evidenziato che la guerra, “ha causato qualche problema di inflazione , qualche diversa condotta della politica monetaria della banca centrale europea e qualche inevitabile recessione del continente europeo”, ha concluso. (Rem)