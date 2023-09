Superbonus: Conte, mai pensato potesse reggere al 110 per cento, governo cerca capro espiatorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2021 e 2022 "noi abbiamo creato le premesse per far crescere il Paese all'11 per cento di Pil. Siamo stati la locomotiva d'Europa", ha sottolineato l'ex premier, Giuseppe Conte, in un'intervista a "Class Cnbc" a Villa D’Este nell'ambito del Forum Ambrosetti. Poi "sono arrivati altri a gestire questi meccanismi: prima Draghi e adesso c'è un anno di governo di Meloni", ha aggiunto. "Io non ho mai pensato per il superbonus potesse reggere al 110 per cento", ha chiarito il presidente del Movimento cinque stelle. "Era la spinta iniziale che era sostenibile e da controllare", ha spiegato per poi continuare: "Ma di quali dati parliamo? Parliamo dei dati ufficiali, non dei soffietti che vanno verificati. Noi abbiamo sempre chiesto al governo di venire in Parlamento e riferire. I dati ufficiali della Guardia di finanza certificano che dal novembre 2021 ad oggi, per quanto riguarda truffe da superbonus, 360 milioni su decine di miliardi investiti". Il governo "sta cercando un capro espiatorio per giustifica l'incapacità di costruire misure di crescita", ha concluso Conte.(Rin)