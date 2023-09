Cernobbio: Giorgetti, Ue consideri in modo diverso spese per pensioni e stipendi pubblici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea "ci chiede una politica di un certo tipo per quanto riguarda la transizione energetica, e quindi riteniamo ragionevole chiedere che vengano considerate in modo diverso le spese per gli stipendi pubblici o pensioni rispetto a questo tipo di investimento”. Lo ha detto il ministro del bilancio Giancarlo Giorgetti intervenendo all’ultima giornata dell’Open House Ambrosetti in corso a Cernobbio. Questa, così come la richiesta di togliere dal patto di stabilità gli aiuti umanitari e militari all’ucraina contro l’aggressione russa, “è la posizione Italiana, non siamo isolati, pensiamo che sia una cosa ragionevole e quindi, sono convinto che il senso della storia verrà compreso". (Rem)