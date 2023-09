Governo: Giorgetti, abbiamo preso decisioni coraggiose ma su sistema bancario non ci facciamo dettare tempi da nessuno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Governo è stato coraggioso sul superbonus, sul cosiddetto ‘reddito di cittadinanza’, abbiamo preso decisioni coraggiose in materia di partecipazioni, abbiamo risolto e sciolto la vicenda Alitalia, spero definitivamente, abbiamo, spero definitivamente, sciolto la vicenda delle telecomunicazioni della rete. Risolveremo, ma senza farci dettare i tempi da nessuno tanto meno dalla fretta per quanto riguarda sistema bancario e non solo”, ha detto il ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, intervenendo all’ultima giornata dell’Open House Ambrosetti in corso a Cernobbio.(Rem)