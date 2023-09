Roma: a Lariano la festa del fungo porcino più importante d'Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con 20mila metri quadrati di area espositiva, più di 150 espositori provenienti da ogni parte d'Italia, oltre 100mila visitatori nel 2022. Sono alcuni numeri della "Festa del Fungo Porcino" che si svolgerà dal 7 al 24 settembre presso via Napoli a Lariano, in provincia di Roma. "Giunta alla 31esima edizione - si legge in una nota dell'organizzazione - la manifestazione è considerata a tutti gli effetti la festa del fungo porcino più importante d'Italia. Ad organizzarla l'Associazione Fungo Porcino con il contributo della Regione Lazio tramite l'agenzia regionale Arsial. Anche il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle foreste (Masaf) sarà presente dal 18 al 24 settembre con un proprio spazio espositivo dedicato all'acquacoltura ed alla trota di acqua dolce in abbinamento all'olio e ai funghi". (Com)