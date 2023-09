Lega: Gava, buon lavoro a Marco Dreosto, confermato segretario regionale in Fvg

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I miei migliori auguri di buon lavoro a Marco Dreosto, confermato segretario regionale Lega in Friuli Venezia Giulia con l’unanimità dei consensi", scrive su X Vannia Gava, parlamentare della Lega e viceministro all'Ambiente. "Ottima figura di sintesi in grado, per passione e competenza, di rispondere al grande impegno di un incarico del genere. Certa che continuerà ad onorarlo con la serietà e l’entusiasmo che lo contraddistinguono. Pronta a sostenerlo per lavorare insieme alla crescita del nostro straordinario partito", conclude. (Rin)