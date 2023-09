Viterbo: 34enne arrestata per droga, aveva cocaina e hashish

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una 34enne di Martana è stata arrestata per possesso di droga dai carabinieri di Viterbo. Ad arrestarla sono stati gli stessi militari impegnati nelle operazioni di vigilanza durante il trasporto della Macchina di Santa Rosa nel centro storico di Viterbo. I militari della Sezione radiomobile hanno fermato la sua autovettura lungo la Strada Cassia Nord; la donna ha accusato un malore per il quale, su richiesta degli stessi carabinieri è stata trasportata in ambulanza dell'ospedale "Belcolle". Giunta al pronto soccorso, i militari l’hanno sorpresa mentre tentava di disfarsi di involucro di cellophane, contenente circa 22 grammi di cocaina. Dimessa poco dopo, ha assistito a perquisizione in abitazione condotta con il supporto di personale di Squadra di intervento operativo (Sio) - in città per rafforzare i controlli durante le festività di Santa Rosa - che ha significato l'ulteriore rinvenimento di circa 0,27 grammi di hashish, 0,6 grammi di marijuana e due bilancini di precisione, nascosti in armadio del soggiorno. I reperti sono stati sequestrati e la donna è stata ristretta agli arresti domiciliari, a disposizione della competente autorità giudiziaria viterbese.(Rer)