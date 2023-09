Bahrein-Israele: ministro degli Esteri Al Zayani riceve a Manama l’omolgo Cohen

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri del Bahrein, Abdullatif bin Rashid al Zayani, ha ricevuto, oggi pomeriggio, a Manama, l’omologo dello Stato di Israele, Eli Cohen. Lo si apprende dall’emittente israeliana “Kan” e dal quotidiano panarabo di proprietà saudita “Al Sharq al Awsat”. Durante la sua visita ufficiale in Bahrein, Cohen, accompagnato da una delegazione di alto livello, incontrerà altri rappresentanti delle istituzioni di Manama e inaugurerà ufficialmente l’ambasciata di Israele nel Regno. Al centro dei colloqui, secondo l’emittente israeliana “I 24 News”, vi saranno e opportunità di intensificare gli scambi commerciali e il volume degli investimenti tra i due Paesi. Si tratta della prima visita di Cohen in Bahrein, che era stata in un primo momento programmata per gli inizi di agosto. Tuttavia, il 28 luglio, il ministero degli Esteri bahreinita ne ha annunciato la propria intenzione di rinviarla sine die, in segno di protesta contro la visita del ministro della Sicurezza nazionale israeliano, Itamar Ben Gvir, alla moschea di Al Aqsa, a Gerusalemme, considerata come una provocazione dalle cancellerie di molti Stati arabi e musulmani. (Res)