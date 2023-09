Strage Ustica: Bagnasco (FI), prudenza massima, parole Amato restano di privato cittadino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono trascorsi più di 40 anni dall’abbattimento del Dc-9 nei cieli di Ustica, una vicenda estremamente dolorosa per il nostro Paese sulla quale, tuttavia, si è chiuso un processo e sebbene ancora su tanti aspetti si debba far luce. Ritengo che le parole di Amato siano e restino quelle di un privato cittadino". Lo afferma il capogruppo di Forza Italia in commissione Difesa, Roberto Bagnasco, in riferimento all'intervista di Giuliano Amato, in cui l'ex Presidente del Consiglio ha accusato l'aeronautica militare francese della strage che si verificò in quel lontano 27 giugno 1980. "Bisogna fare tutti gli accertamenti necessari e chiedere la collaborazione della Nato in merito, ma occorre, altresì, essere prudenti su una vicenda così delicata anche per il rispetto delle relazioni diplomatiche. Sicuramente - conclude - sarebbe interessante sapere da Amato perché sostenere con convinzione questa tesi dopo così tanti anni da quel lontano 27 giugno". (Rin)