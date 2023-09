Italia-Libia: centodieci anni di cooperazione archeologica, 1913-2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Centodieci anni di cooperazione archeologica (1913-2023), dalle prime scoperte agli scavi sistematici, dalla conservazione alla formazione. Questo è il titolo del Convegno Internazionale Italo Libico tenutosi a Tripoli lo scorso 29 - 30 agosto per celebrare la lunga storia di cooperazione scientifica e di profonda amicizia che accomuna i due Paesi. Promosso dall’ambasciata d’Italia e dal dipartimento delle Antichità della Libia, in collaborazione con il dipartimento di Lettere e Beni Culturali dell'università della Campania Luigi Vanvitelli, il convegno ha visto la partecipazione dei direttori delle missioni archeologiche italiane attive in Libia, dei colleghi libici, nonché di illustri rappresentanti del settore, del dipartimento di Antichità della Libia e dell’Unesco. (segue) (Com)