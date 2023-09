Iran-Turchia: colloquio tra ministri degli Esteri, focus su sviluppo relazioni bilaterali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri della Turchia, Hakan Fidan, accompagnato da una delegazione, ha incontrato, oggi, a Teheran, l’omologo della Repubblica islamica dell’Iran, Hossein Amirabdollahian, con il quale ha discusso dello sviluppo delle relazioni bilaterali e delle principali questioni regionali e internazionali di interesse comune. Lo hanno riferito i media turchi e iraniani, ricordando che la visita di Fidan a Teheran è stata la prima per lui dall’inizio del suo mandato di ministro degli Esteri, lo scorso giugno. Durante i colloqui, si è posto l’accento sull’importanza di un rafforzamento della cooperazione tra i due Paesi. I due capi della diplomazia, inoltre, hanno esposto i propri punti di vista su diverse questioni di portata regionale, come la lotta alle formazioni terroristiche in Medio Oriente. Entrambi, a tal proposito, hanno elogiato il ripristino delle relazioni tra Iran e Arabia Saudita. La visita di Fidan a Teheran ha seguito quella della scorsa settimana a Mosca, dove aveva incontrato il ministro della Difesa della Federazione Russa, Sergej Shoigu, e il ministro degli Esteri, Sergej Lavrov, con i quali aveva discusso, tra l’altro, dell’accordo per l’esportazione del grano ucraino attraverso i porti del Mar Nero. Durante l’incontro con Lavrov, inoltre, Fidan aveva discusso della prossima visita del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, a Mosca, prevista per domani. (Irt)